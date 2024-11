361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo ed Helena si conoscevano: lui confessa un dettaglio

Leggi su 361magazine.com

si frequentavano prima di entrare al reality show? Ecco cosa emerge dall’indiscrezioneSpolverato edPrestes sigià fuori dalla Casa più spiata d’Italia? I due coinquilini si sarebbero frequentati?chiacchierando con Giglio nelle ultime ore nel giardino della Casa si è fatto scappare unche ha spiazzato il web. Il video in breve tempo ha fatto il giro della piattaforma X, dove non sono mancati commenti e opinioni sull’atteggiamento chesta assumendo in Casa.Leggi anche Scartato da Cannavacciuolo a Masterchef, oggi ottiene la prima stella Michelin: la storia di Gianni BertoneEcco cosa è emerso dalla conversazione tra i due inquiliniSono giorni super movimentati perma al tempo stesso anche per Shaila edche sono state coinvolti in più discussioni causate proprio dal concorrente.