Quotidiano.net - Game of Thrones, Warner al lavoro sul film: le anticipazioni

Era il 27 maggio 2019 quando su Sky (e in streaming su NOW) venne trasmessa l’ultima puntata dell’ottava stagione diof. Per chi non riuscì ad attendere quel giorno (con l’episodio in audio italiano) si concluse addirittura qualche giorno prima, il 20 maggio, con i sottotitoli in italiano. L’attesa era altissima e in molti scelsero anche la lingua originale (aiutati dai dialoghi in sovraimpressione) per scoprire l’atto finale di una serie tv che ha fatto la storia tra ascolti record e nomination/premi assegnati. Un’epoca che sembrava essere finita. Perché qualcosa bolle in pentola e l’epilogo visto (che non ha soddisfatto parte dei fan) potrebbe non essere tale. Il ritorno diof? Fino a poco tempo fa sembrava improbabile e impossibile una notizia del genere, eppure l’universo dei draghi potrebbe avere ancora qualcosa da raccontare.