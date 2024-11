Lettera43.it - Elton John, è online il nuovo singolo Never Too Late

Leggi su Lettera43.it

uninedito diToo, scritto a quattro mani con la statunitense Brandi Carlile, è la colonna sonora dell’omonimo documentario dedicato al grande artista britannico, in arrivo sulla piattaforma Disney+ il 13 dicembre. Parlando di felicità e redenzione, il brano sottolinea come non sia mai troppo tardi per intraprendere nuove avventure e andare avanti. «Adoro chenon ami riflettere su se stesso», ha raccontato Carlile a Billboard, ripercorrendo la genesi della canzone. «È troppo lungimirante, progressista. Così mi sono ispirata alla sua durezza, parola poco associata a lui nonostante abbia superato molte sfide. Volevo scrivere un testo da fargli cantare proprio perché non gli piace dire cose carine su di sé». Alla scrittura ha collaborato anche Bernie Taupin, paroliere storico di