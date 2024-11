Ilfattoquotidiano.it - Donna trovata agonizzante nel cimitero del Verano muore in ospedale. Tra le ipotesi anche l’omicidio

Si indaga per omicidio, ma non è escluso l’incidente o il malore per il caso dellacon una profonda ferita alla testa all’interno deldel(Roma). Come riporta RomaToday una 57enne è stata, lunedì 4 novembre, svenuta e con una ferita alla testa. Soccorsa è stata trasportata al policlinico Umberto I, dove poi è morta. Il pm di turno ha aperto un fascicolo per omicidio. L‘autorità giudiziaria ha delegato investigatori del commissariato di San Lorenzo a tutti gli accertamenti del caso. Tra lec’èquella di una rapina finita male o un investimento da parte di un mezzo, visto che il corpo è stato trovato in un posto di passaggio.L'articoloneldelin. Tra leproviene da Il Fatto Quotidiano.