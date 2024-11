Lanazione.it - Cgil, sciopero generale per cambiare la manovra di bilancio

Arezzo, 15 novembre 2024 – La “macchina” dellosi è già messa in moto.e Uil stanno svolgendo, in tutta la provincia di Arezzo, le assemblee nei luoghi di lavoro in vista dellodel 29 novembre. Le due confederazioni hanno proclamato 8 ore astensione dal lavoro chiedendo diladidel Governo, considerata “del tutto inadeguata a risolvere i problemi del paese e per rivendicare l'aumento del potere d'acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali”.e Uil sono convinti che “il Governo infliggerà 7 anni di austerità con la perdita del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati causata da un'inflazione da profitti, con la crescita della precarietà e del lavoro nero e sommerso, con nessuna misura a favore di giovani e donne.