Oasport.it - Carlo Molfetta: “I Giochi del Mediterraneo cambieranno la faccia della Puglia. Nel 2004 ad Atene sbagliai approccio”

Leggi su Oasport.it

Il taekwondo italiano ha conquistato almeno una medaglia in quattro delle ultime cinque edizioni deiOlimpici, tra cui la più recente andata in scena la scorsa estate a Parigi in cui è arrivato il bronzo di Simone Alessio nei -80 kg., campione olimpico a Londra 2012 tra i pesi massimi ed ex team managerNazionale, ha concesso un’intervista a OA Sport in cui sono stati toccati diversi temi legati all’attualità, ma anche al suo passato da atleta e all’attuale ruolo di direttore generale deideldi Taranto 2026.A Parigi ha vissuto la sua prima Olimpiade da non tesseratoFITA, dopo aver svolto anche il ruolo di team manager a Tokyo. Era lecito attendersi qualcosa in più o il bronzo di Simone Alessio ha reso comunque soddisfacente questa edizione olimpica del taekwondo italiano?“Una medaglia olimpica è una medaglia olimpica, quindi a prescindere da quello che uno può aspettarsi o sperare, stiamo comunque parlando di un’Olimpiade.