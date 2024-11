Oasport.it - Campionati Italiani nuoto in vasca corta 2024 oggi: orari 15 novembre, programma, tv, streaming, big in gara

, venerdì 15, seconda giornata deidiina Riccione. Assisteremo a un day-2 piuttosto interessante, in una competizione che metterà in palio non soltanto i titoli nazionali nelle singoli distanze, ma anche la qualificazione ai Mondiali diina Budapest (Ungheria), indal 10 al 15 dicembre.LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 10.30 E ALLE 18.00Benedetta Pilato e Simona Quadarella sono già certe di essere nella rassegna iridata menzionata, ma le motivazioni saranno quelle di ben figurare nelle prove in cui saranno chiamate in causa. La pugliese nei 50 rana vorrà mettersi in mostra e dar seguito all’ottimo piglio che si notato nel primo giorno. Stesso discorso per la romana, nei suoi 800 stile libero.