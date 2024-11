Campania Mocerino De Luca Presidente | Primi per defibrillatori nelle scuole

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Un’altra delle felici intuizioni dell’amica Assessore Lucia Fortini, ha segnato, anche quest’anno, una viva e straordinaria partecipazione di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale ATA ad un grande appuntamento che mette laal centro dell’attenzione nazionale”. Cosi Carmine, capogruppo della Formazione ‘De’ in Consiglio regionale della, sulla XXIII edizione della ‘3 Giorni per la Scuola’, convention nazionale del mondo della scuola che si è chiusa a Città della Scienza. Evento organizzato dalla Fondazione Idis – Città della Scienza in collaborazione con la Regionee con l’Ufficio Scolastico Regionale per la. “La– ha dettoche è stato relatore del momento di approfondimento relativo all’uso deicardiaci– è anche qui una eccellenza, è tra le pochissime Regioni d’Europa ad aver dotato tutti gli Istituti scolastici del proprio territorio di questi indispensabili strumenti salvavita.