Belgio-Italia 0-1 Buongiorno | Contenti per non aver preso gol

"Siamoper nongol, è dipeso tutto dalla squadra, dalla grande unione che abbiamo e dalla fase difensiva. Siamo stati tutti uniti dall'inizio alla fine, abbiamo saputo soffrire. Siamo una grande gruppo, sappiamo stare uniti, soffrire insieme senza mollare un centimetro. Dobbiamo continuare così, migliorando quello che dobbiamo migliorare". Così Alessandroai microfoni di Rai Sport ha commentato la vittoria dell'per 1-0 contro ilin Nations League.Sulla sfida con il compagno al Napoli, Romelu Lukaku: "Marcarlo è sempre difficile, come ovviamente tutti gli altri attaccanti del. Non farlo segnare è stata una bella cosa, ci siamo aiutati tanto. Anche gli attaccanti hanno dato una grossa mano e questo ha permesso di non subire gol".