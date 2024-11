Lanazione.it - Auto sempre più vecchie ma non a Pisa

Costipiù alti e tempi di attesapiù lunghi, possono essere solo alcuni dei tanti fattori che incidono sulle possibilità degli italiani in generale, e nello specifico dei cittadinini, di cambiare la loro vecchiae sostituirla con un modello più nuovo. Secondo un’analisi condotta da Facile.it infatti leche circolano in Toscana sono invecchiate del 1,1% nell’ultimo anno e l’età media dellecircolanti in regione a settembre 2024 ha raggiunto i 10 anni e 7 mesi. Nonostante questi numeri che in un primo momento possono apparire particolarmente elevati, la Toscana si attesta come la prima regione in Italia per veicoli più giovani, grazie a un’età media dei veicoli nettamente inferiore rispetto a quella nazionale (11 anni e 8 mesi). Per quanto riguarda, si attesta in buona posizione con un’età media dellecircolanti di “appena” 10 anni e 1 mese.