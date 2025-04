Secoloditalia.it - Femminicidi, il rispetto comincia sui banchi, Valditara: “La scuola è pronta a fare la sua parte”

Leggi su Secoloditalia.it

“La violenza contro le donne va contrastata con un’azione corale dell’intera società”. Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, dopo gli ultimi drammatici. “Lala sua. Infatti nelle nuove Linee Guida per l’educazione civica”, prosegue il ministro, “abbiamo inserito per la prima volta come specifico obiettivo di apprendimento, che deve innervare tutti i curricula, l’educazione alverso le donne”. Gli ultimi fatti di cronaca, lo sgozzamento della studentessa universitaria Sara Campanella, vittima dell’ossessione di un compagno di corso, e il ritrovamento del corpo senza vita di Ilaria Sula, uccisa, chiusa in una valigia e gettata tra i rifiuti, riaccendono i riflettori su un fenomeno ormai equiparabile a una strage.: lala suaIl ministroricorda i principi delle linee guida del dicastero e annuncia un serio monitoraggio perché vengano applicate.