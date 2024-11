Ilnapolista.it - Zola: «Gilmour è simile a Lobotka. Non sono sorpreso da McTominay, sorpreso che lo United l’abbia venduto»

Leggi su Ilnapolista.it

Gianfranco, ex calciatore del Napoli e leggenda del Chelsea, ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese The Sun.ha parlato di, i due calciatori scozzesi arrivati al Napoli in estate.«I tifosi del Napolistati molto soddisfatti di loro per quanto hanno fatto bene. Napoli è un posto particolare. Quando le cose vanno bene, come stanno andando al momento, la città spinge i giocatori. L’atmosfera e la partecipazione della follafantastiche. La folla è un fattore positivo per la squadra e per i giocatori».: «ora è molto più maturo e preparato»L’ex Napoli continua elogiano il centrocampistache ricorda nelle giovanili del Chelsea:«Mi ricordo bene di Billy. Un paio di volte era venuto ad allenarsi con noi in prima squadra. È sempre stato un bravo giocatore, molto intelligente e con una buona tecnica.