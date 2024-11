Anteprima24.it - Vicenda clochard, Coppola: “Massima attenzione, vicenda delicata anche per ritrosia della persona a ricevere aiuto”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“I Servizi sociali hanno prestato lae tempestivaalladella cui presenza è stata notata nella zona altacittà. L’assistenza è in corsoin queste ore. E’ unain cui occorre fronteggiareuna fortein questione a. Specifico che il Comune di Benevento è perfettamente in grado di accoglierlo e prestargli la dovuta assistenza nelle strutture dedicate. E’ una situazione, tuttavia, di estrema delicatezza che monitoriamo nel margine di intervento che la legge consente”, lo scrive in una nota l’assessore alle Politiche sociali Carmen.L'articolo: “per” proviene da Anteprima24.