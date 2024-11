Ilfattoquotidiano.it - Trump sceglie l’attivista no vax Robert F. Kennedy Jr. come segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani

Il presidente eletto Donaldha confermato su Truth di aver nominato l’ex candidato presidenziale e attivista no vaxF.Jr.dele dei, ex democratico, si era candidatoindipendente nella corsa presidenziale salvo abbandonare dopo aver stretto un accordo con il tycoon: lo avrebbe appoggiato in cambio di un ruolo nella politica sanitariasua amministrazione. “Sono entusiasta – scrive sul suo social – di annunciareF.Jr.e deidegli Stati Uniti (Hhs). Per troppo tempo gli americani sono stati schiacciati dal complesso alimentare industriale e dalle aziende farmaceutiche, sono stati coinvolti in inganni, disinformazione e informazioni errate quando si tratta dipubblica.