Sottopasso pronto entro l’anno. Poi bretella, parcheggio e scuola

"Il sottopassaggio di via Marche sarà aperto, sarà a doppio senso di marcia e i pedoni si muoveranno in sicurezza". L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori fa il punto della situazione sul cantiere in corso nella zona della stazione di Macerata. Oltre al sottopassaggio si sta lavorando a una nuovatra via Marche e via Ancona, con il Comune che ha già acquisito l’area, su cui sorgerà anche un nuovo. Nella stessa area verrà edificata anche laMameli, che attualmente si trova sull’omonima via. "Sul, già completato nella struttura, si sta lavorando ai sottoservizi, quindi le reti gas, fognature e fibre – specifica Marchiori –. Finita questa fase, si asfalterà la strada, che avremo pronta, con l’auspicio di averla già funzionante per le festività natalizie.