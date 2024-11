Lapresse.it - Sanità, dopo oltre 20 anni aggiornate tariffe per visite ed esami ambulatoriali

È stato aggiornato,20, il nomenclatore per la specialistica ambulatoriale e la protesica. In Conferenza Stato-Regioni, è stata raggiunta l’intesa sul nuovo decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, che modifica il Dm 23 giugno 2023 ‘Decreto‘, per l’accesso ai nuovi Livelli essenziali di assistenza, i Lea.Il provvedimento entrerà in vigore dal 30 dicembre 2024 e aggiorna,28, il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e,25, quello dell’assistenza protesica fermi rispettivamente al 1996 e al 1999. Rispetto al DM del 2023, vengono1.113associate alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica sulle 3.171 che compongono il nomenclatore, ovvero il 35% del totale.Il Ministero della Salute, in pochi mesi, ha elaborato il nuovo nomenclatore, adeguando lesulla base di una metodologia che ha considerato, da un lato, i valori tariffari attualmente vigenti nelle 21 Regioni e Province Autonome, e – dall’altro – il costo pieno delle prestazioni grazie alla collaborazione di strutture pubbliche e private sul territorio nazionale.