Metropolitanmagazine.it - Retroscena sul divorzio Ilary – Totti che cambia tutte le carte: guerra su “chi ha tradito chi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sembrava che l’accordo di separazione trae Totti fosse già firmato. Ma la realtà è un’altra. Come riportato infatti dal settimanale Oggi, nel suo ultimo numero, “l’addebito della separazione per infedeltà è una partita ancora tutta da giocare”. Ciò significa che non ci sarà nessun accordo amichevole, ma si continuerà con il processo già in corso per stabilire di chi è la responsabilità per la fine del matrimonioUna svolta fondamentale, in tal senso, potrebbe arrivare già nelle prossime udienze. Sono attesi due testimoni chiave chiamati da Totti: uno è Cristiano Iovino, personal trainer accusato dall’ex calciatore di aver avuto un flirt connel 2021; l’altra è Alessia Solidani, hair stylist e grande e amica della Blasi, che avrebbe fatto da tramite per organizzare gli incontri ‘clandestini’ tra i due amanti.