Protesta pro Palestina durante la visita del ministro dell’Interno a Bolzano

Facebook WhatsAppTwitter Un evento si è verificato ain occasione dell’arrivo delMatteo Piantedosi presso il Noi Techpark. Un gruppo di manifestanti ha atteso ilall’entrata del polo tecnologico, esprimendo il proprio dissenso attraverso bandiere palestinesi e striscioni. Le scritte sui cartelli, come “Nessuna pace per chi vive di guerra” e “Governo italiano complice del genocidio a Gaza”, evidenziavano la forte opposizione alle politiche del governo italiano riguardo alla questione palestinese. È interessante notare che, nonostante fosse presente del fumo generato da un fumogeno, non si sono registrati attimi di tensione tra gli attivisti e le forze dell’ordine.Contenuti del volantino distribuitoNelle ore precedenti alla manifestazione, un volantino è stato distribuito sia di persona al Noi Techpark che via email alla stampa da parte di anonimi.