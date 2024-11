Laprimapagina.it - Presentata “Sposami”, che torna con la sua “Urban Edition” nel cuore di Catania a NÜ Doganae – Levante

Tutto pronto per l’evento dell’anno. Presentato, chein grande stile, con la sua “” dal 15 al 17 novembre 2024 neldia NÜUn happening imperdibile per organizzare eventi glamour!Una conferenza stampa in salotto: già dalla presentazione si respira l’aria metropolitana che Barbara Mirabella, ha raccontato, “spoilerando” il nuovo format esclusivo, che unisce l’eleganza alla modernità, trasformando la storica manifestazione in un’esperienza immersiva e performativa. Un’esperienzaa e conviviale, un nuovo modo di vivere la pianificazione del matrimonio e degli eventi, in un’atmosfera metropolita che celebra il ritorno alla città. Negli eleganti salotti di Nu, ogni spazio espositivo è progettato, in suite, per invitare alla scoperta di nuove idee e soluzioni per i propri eventi, con un occhio sempre attento alla sostenibilità e al gusto senza tempo.