"Parco, serve una figura che rilanci l’area protetta"

Dal 22 novembre Luca Santini non sarà più il presidente delnazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna e a guidare l’entesarà l’attuale vicepresidente Claudia Mazzoli (vicesindaca anche di Bagno di Romagna). In attesa della nomina del nuovo presidente da parte del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, d’intesa con le Regioni Emilia Romagna e Toscana, prende posizione Legambiente nazionale. "Chiediamo unadi alto profilo che possaare", si legge nella nota diffusa. L’auspicio è che "che la scelta ricada su un profilo di alto livello che possa fare di più per la transizione ecologica dei territori montani". IlNazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è stato uno dei primi parchi istituiti dopo la legge 394/1991, esattamente nel luglio 1993.