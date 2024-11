Secoloditalia.it - Parchi nazionali italiani: la sfida del clima e la scommessa del Pnrr sulla biodiversità

L’Italia è universalmente riconosciuta come uno dei paesi più ricchi diin Europa, una peculiarità che si riflette nell’eccezionale valore dei suoi. Questi luoghi, autentici “hub” naturali, sono fondamentali non solo per la conservazione dell’ambiente, ma anche come eredità ecologica e culturale per le generazioni future. Ihanno registrato un numero di visitatori persino superiore a quello delle celebri città d’arte, rivelando un interesse crescente del pubblico verso queste aree protette, sia come spazi di relax sia come destinazioni di scoperta naturalistica.Le nuove minacce ambientali e il ruolo delLe sfide per la salvaguardia delle aree protette sono numerose e complesse. Il presidente di Feder, Giampiero Sammuri, in un’audizione presso la commissione Ambiente della Camera, ha delineato le principali minacce che incombono su queste preziose riserve: il cambiamentotico, l’incremento della pressione antropica, l’inquinamento, il consumo del suolo e la proliferazione di specie aliene invasive.