Non sappiamo cosa sia successo a Herrmann, ma sappiamo quando tornerà a recitare in Chicago Fire

Se siete fan sfegatati di, probabilmente sarete stati tra coloro che hanno notato che gli ultimi due episodi della serie drammatica sui pompieri, in onda (per ora) negli stati uniti, sono stati privi di un membro molto amato della 51: Christopherè stato sorprendentemente assente nel sesto e nel settimo episodio della stagione 13, e la sua uscita di scena è avvenuta senza alcuna spiegazione. Non c’è stata una frase di circostanza che spiegasse il motivo dell’assenza di, come ad esempio il fatto che fosse fuori città o in licenza per qualche motivo. Invece, semplicemente non è apparso negli episodi e alla 51 si è continuato a lavorare come al solito, senza alcun accenno a qualche spiegasse perchénon fosse di turno.Per quanto strano possa essere, questa è diventata una nuova realtà per show come i drama di One, con i series regular che non appaiono in ogni episodio della stagione come parte di misure di riduzione dei costi.