361magazine.com - Noemi Bocchi, condannato l’ex marito: il motivo

a 4 anniÈ statoa 4 anni, dal Tribunale di Roma, Mario Caucci, exdi, attuale compagna delcapitano della Roma, Francesco Totti.Nei confronti dell’uomo, la procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e mezzo di carcere.dellaera finito a processo per maltrattamenti e mancato mantenimento dei figli.Per l’uomo era scattato il provvedimento e le indagini dopo la denuncia della.Leggi anche: Pancino sospetto per Ilary Blasi: è incinta? L’indiscrezioneDalla loro unione sono nati due bambini, maschio e femmina, ma nel 2019 la donna ha presentato una denuncia per maltrattamenti.Dal 2022, inoltre, la donna ha iniziato a frequentare ufficialmente Totti, quando ancora non era stato reso noto la fine del matrimonio con Ilary Blasi.