Morte Margaret Spada, dal decesso dopo la rinoplastica al mistero della cartella clinica: cosa sappiamo

Ci sono novità sul casodi, la 22enne decedutaun ritocchino al naso. Il punto delle indaginiAveva solo 22 anni e, il 4 novembre, era partita con il fidanzato dal loro paese in provincia di Siracusa alla volta di Roma, dove lei si sarebbe sottoposta ad un piccolo intervento di. Il medico l’aveva conosciuto su TikTok, social network molto usato anche dai professionisti di questo tipo:tre giorni di coma, però,è morta e ora i suoi famigliari chiedono che si faccia chiarezza sulle cause deldi: qual è il punto delle indagini (cityrumors.it / ansafoto)A gestire lo studio medico, che si trova in via Pavese all’Eur, sono Marco e Marco Antonio Procopio. I due medici, padre e figlio, sul proprio profilo di TikTok vantano competenze innovative apprese in Brasile e sul medesimo social molti testimonial ne tessono le lodi.