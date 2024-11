Ilfattoquotidiano.it - “Molti vip mi hanno confessato che pagano il silenzio delle presunte vittime di Puff Diddy”: la bomba sganciata dal rapper Ray J

Ennesimo colpo di scena sulle vicende legate ai “Freak Off” diDaddy, ossia i festini a base di alcol, sesso e droga. Il produttore è in carcere con le accuse di traffico sessuale e di violenze, in attesa del processo che dovrebbe iniziare il 5 maggio 2025. In queste settimane sono comparse sui settimanali e su diversi siti molte interviste didei festini.Tra i tantissimi dettagli che sono emersi quello che ha colpito l’opinione pubblica è che Daddy non avrebbe mai fatto distinzione di età o di sesso per le. Quindi sarebbero stati circuiti dal magnate dell’hip hop anche diversi minorenni, che oggi avrebbero testimoniato e fatto causa. Intanto gli avvocati diDaddy, furiosi, si sono rivolti al giudice per bloccare le interviste che potrebbero inquinare la giuria in attesa del processo.