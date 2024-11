Ilfoglio.it - Minacce a Tajani dai pro Pal: "Da domani attacchi armati". Piantedosi: "Inaccettabile. Serve risposta decisa"

"Utilizzeremo la forza armata per colpire tutti gli interessi dello Stato terrorista di Israele, accusato a livello internazionale di crimini di guerra e genocidio, comprese le sue ambasciate, i suoi musei e tutte le attività e raduni in tutto il mondo". Sono alcuni passaggi di una lettera direcapitata a Palazzo Chigi al ministro degli Esteri Antonio, e intestata al "Global movement against the nazi-zionist terrorist state of Israel for the liberation of Palestine". Una missiva di "avvertimento", il cui mittente è siglato come A.F., con indirizzo nella città di Bologna, "alle autorità dei paesi che sostengono l'entità sionista israeliana, Stati Uniti d'America, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, alla luce del silenzio globale e del sostegno illimitato al crimine di genocidio contro il popolo palestinese", si legge nella lettera.