LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Mora protagonista in batteria, personale per Bacico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.47: Non c’è Gabriele Detti al via dei 400 stile libero, non ci sarà Martinenghi al via dei 100 rana, farà solo i 50 domani10.46: Queste le finaliste dei 50 dorso donne: Curtis, Scalia, Pasquino, Di Liddo, Gorlier, Cocconcelli, Toma, Scalise10.45: Sara Curtis domina l’ultimadei 50 dorso con 26?36, non lontano dal, alle sue spalle Cocconcelli con 27?28 e Toma con 27?30.10.44: Elena Di Liddo con 27?06 si aggiudica la secondadei 50 dorso precedendo Giada Gorlier con 27?09 e Biasioli con 27?6310.42: Silvia Scalia con 26?42 si impone nella primadei 50 dorso davanti a Pasquino (26?96) e Tarantino (27?64)10.41: Questi i finalisti dei 100 dorso:, Lamberti, Lazzari, Andolfi, De Signore, Brunella, Andre10.