'Libera', Lunetta Savino divisa tra legge e giustizia personale. Anche Martari nel cast

Roma, 14 novembre 2024 – Cosa succede quando la, il valore più alto nella vita di una magistrata, si scontra con il desiderio di farsida soli? È da questo dilemma che parte '', serie in onda in prima serata su Rai Uno dal 19 novembre. Una produzione 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction che vedevestire i panni di una giudice considerata integerrima nel suo lavoro e che convive con un grande dolore: l’assassino di sua figlia. Un crimine per il quale non è riuscita a trovare il colpevole. Almeno fino a quando non si imbatte in un criminale da strapazzo Pietro (Matteo) con il quale si unirà in un'indagine segreta nella speranza di fare. È così che perinizia una doppia vita portata avanti per non insospettire colleghi, parenti e nipote.