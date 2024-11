L’Europa si prepara al ciclone Trump Benifei Pd | Se Musk non rispetta le regole Ue applicheremo sanzioni – L’intervista

Leggi su Open.online

Da Bruxelles – Nella scorsa legislatura europea, Brandosi è fatto conoscere come relatore dell’AI Act, la prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale. Ora l’eurodeputato del Pd, che a 38 anni è già al suo terzo mandato consecutivo, si ritrova a guidare la delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con gli Stati Uniti. Un ruolo particolarmente delicato, soprattutto ora che Donaldsi appresta a tornare alla Casa Bianca. Raggiungiamoin Texas a poche ore dalle audizioni dei canditati commissari europei. Ha seguito le elezioni americane dal Texas?«No, sono arrivato qui subito dopo le elezioni. Ci siamo ritrovati per una riunione con i rappresentanti dei Democratici e dei Repubblicani al Congresso. Ci avevano invitato già da tempo e volevano riunirsi appena dopo il voto».