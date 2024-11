Tpi.it - LBA premia Napoli Basket: successo per la campagna marketing delle vignette di Danilo Pergamo

Nella stagione 2023/24, ilha ottenuto un riconoscimento significativo nel panorama sportivo italiano, aggiudicandosi il titolo di “Digital Project of the Year” conferito dalla LBA. Questo premio, dedicato alla migliordi comunicazione, ha celebrato l’efficace strategia ideata per il coinvolgimento del pubblico e il consolidamento dell’identità digitale della squadra partenopea. Il progettoto ha visto la collaborazione con USB SPA e l’innovativo contributo artistico di, noto per il suo stile unico nel fumetto digitale. Con questa iniziativa,ha trasformato la narrazionepartite in un’esperienza visiva coinvolgente e ironica, apprezzata tanto dai tifosi quanto dalla Lega. Il premio è una conferma del valore di una comunicazione sportiva che va oltre i confini tradizionali, valorizzando il legame tra sport, arte e social media.