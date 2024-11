Lanazione.it - L’appello di Coldiretti: "Innovazione e filiere: ecco le nostre priorità"

Un’agricoltura sempre più strategica e centrale oltre che per la capacità di produrre cibo sicuro e distintivo, anche per quella di incidere profondamente a livello sociale sulla qualità della vita di tutti i cittadini e sulla tutela del territorio. Questo tra i messaggi che il presidente dellaUmbria Albano Agabiti ha lanciato a nome di centinaia di agricoltori, in occasione del confronto con i candidati alla presidenza della regione alle prossime elezioni, Donatella Tesei, Stefania Proietti e Marco Rizzo. Nell’affollatissimo centro congressi di Umbriafiere con oltre 500 agricoltori, il presidente regionaleAlbano Agabiti ha illustrato ai candidati le proposteper "L’Umbria che vogliamo". "All’Amministrazione regionale che guiderà nei prossimi cinque anni l’Umbria - ha spiegato Agabiti - chiediamo azioni volte a valorizzare la strategicità e centralità del settore primario, l’agricoltura professionale, quella giovanile, l’agricoltura dellee dell’, l’agricoltura della qualità e della sicurezza, l’agricoltura della multifunzionalità, l’enogastronomia e l’intero comparto agroalimentare, tutelando territorio, risorse e redditi.