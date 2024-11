Inter-news.it - Italia, Barella ‘diverso’ contro il Belgio! Altri tre dell’Inter: la probabile formazione

Questa sera l’sfiderà ilallo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, per la quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Grande opportunità per gli azzurri allenati da Luciano Spalletti di consolidare la posizione ai vertici del gruppo. Oltre Nicolòprovato in una posizione “diversa” rispetto il solito, sarannotre i giocatoriprovati nella.SFIDA CRUCIALE – L’di Luciano Spalletti affronta questa sera ilin una gara cruciale della Nations League. Lo Stadio Re Baldovino di Bruxelles ospiterà una sfida che potrebbe consentire agli Azzurri di qualificarsi ai quarti di finale con una giornata d’anticipo, evitando così di lasciare il discorso in sospeso fino all’ultimo confrontola Francia. Con il, basterebbe un pareggio per sigillare il passaggio del turno e ottenere un vantaggio significativo anche in vista del sorteggio per i Mondiali 2026? considerato che, grazie al ranking, abbiamo già la certezza di essere testa di serie nei gruppi qualificazioni.