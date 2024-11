Quotidiano.net - Il Tesoro fa cassa con Montepaschi: sul mercato un altro 15% del capitale

Roma, 13 novembre 2024 – Carpe diem. Ilapprofitta della trimestrale record di Mps per fare. Dopo una lunga attesa, ha messo sulla terza tranche della quota detenuta in, pari a circa il 15%, con procedura accelerata. La mossa, annunciata al termine dell’ennesima seduta brillante del titolo Mps a Piazza Affari (+1,85%), consente al governo di scendere dal 26,7% all’11,7% e di rispettare gli impegni presi con la Commissione Ue, che prevedono la riduzione sotto il 20% entro fine anno. Il Mef capitalizza così il sorprendente andamento del titolo, salito del 90% nell’ultimo anno e del 71% da inizio 2024, a conferma dell’ottimo lavoro fatto dall’ad Luigi Lovaglio che, in meno di tre anni, ha portato l’istituto senese da una condizione pre-fallimentare al ruolo di pedina più ambita del risiko bancario italiano.