Il liceo Curie sogna un planetario come regalo per i suoi 50 anni

IlMariesabato compirà mezzo secolo. Nella locandina di presentazione dell’evento ilscrive di celebrare mezzo secolo di Cultura, educazione, incontri, ricordi, eccellenze, dove le lettere maiuscole in grassetto (si può vedere nell’immagine accanto), compongono il nome del. Ma sono anche un giustificato segno di orgoglio, perché in questo mezzo secolo il Marieha contribuito ad arricchire culturalmente la città. E l’anno scorso ha avanzato una proposta per il Bilancio partecipato: un, a disposizione di Meda. Del resto, fin dall’origine, nel bando del Bilancio partecipato la Giunta ha precisato che oltre ai progetti vincitori avrebbe realizzato quelli che avesse ritenuto di "rilevante valenza sociale ed aggregativa per la comunità medese" e nelle precedenti edizioni lo ha fatto più volte: la riqualificazione di piazza Cavour, i “giardini segreti“ al rione San Giorgio, l’area feste attrezzata e altri di spesa minore.