Hai sempre sognato di combattere da gladiatore? Allora c' è una buona notizia per te

Un giorno dati basta? Speriamo di sì, a fronte di dati certi. Riassumiamo: l'Impero Romano è stato un tormentone del 2023, quando il New York Times riportò un fenomeno curioso su TikTok: alla domanda di diverse donne su quanto spesso vi pensassero gli uomini molti risposero «parecchio». Alcuni: «Anche 20 volte al giorno». Siccome il tema diventò virale, tra gustosi meme e dichiarazioni dotte, in Italia è stato inevitabile che qualcuno ponesse la questione anche ad Alberto Angela, che dichiarò il suo record personale: «50». Come tutte le fiammate social, anche questa si è spenta in fretta. Ma evidentemente i lapilli hanno continuato ad ardere sotto la cenere, se adesso Airbnb - mentre esce (domani) IlII con Paul Mescal - lancia un progetto incredibile esattamente al cuore dell'Impero Romano che fu: ebbene sì, anche tu potresti provare l'ebbrezza didanel Colosseo.