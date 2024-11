Lookdavip.tgcom24.it - Gli ultimi look premaman di Giulia Valentina

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Ormai ci siamo quasi:sta per diventare mamma. L’influencer è prossima al parto e festeggia il nono mese di gravidanza sfoggiando sui social i suoioutfit. Si mette in posa davanti allo specchio mostrando ai follower le sue scelte di stile che spaziano tra capi caldi e comodi e altri più attillati e sensuali, che avvolgono il pancione ormai esplosivo.L’annuncio della gravidanzail pancione nudoha annunciato la sua dolce attesa a luglio, postando un video ironico e divertente su Instagram. “Volevo parlarvi di una cosa perché stavo pensando a come dirlo. Mi sono segnata un po’ di idee, ve le dico” aveva esordito, passando poi a snocciolare tutte i modi possibili in cui comunicare l’arrivo imminente della cicogna. Alla fine però le parole non servono: basta alzarsi in piedi davanti allo smartphone e sfoggiare il pancino, ancora appena accennato e fasciato da una gonna nera, per dare la bella notizia.