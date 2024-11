Anticipazionitv.it - Emma Marrone, 15 anni di carriera e stop dalla musica: triste annuncio

ha festeggiato 15dicon tre concerti sold out nei palazzetti italiani, conclusi al Forum di Milano e destinati a proseguire a Roma e Bari. In un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato di volersi prendere una pausa dopo il tour per rigenerarsi.ha affrontato temi come le critiche al linguaggio dei rapper, i diritti delle donne e la sua esperienza personale più difficile: la perdita del padre. Con l’uscita del suo ultimo disco Souvenir,ha ripreso la strada delladopo un periodo buio. Ma cosa l’ha spinta a fermarsi e quali riflessioni ha condiviso sui suoi 15di successi? Scopriamo i dettagli.Il significato della pausa die il bisogno di riposoha annunciato una pausadopo il tour di Souvenir, sorprendendo i fan.