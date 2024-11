Ecco quello che faremo Grande Fratello Shailenzo nei guai | c’è un piano contro di loro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la casa delgli inquilini sono in rivolta, nel mirino ci sono Shaila e Lorenzo: i due concorrenti fino a questo momento più chiacchierati. Larelazione sta fagocitando l’intero reality e gli altri concorrenti sono pronti a prendere provvedimenti. “Finalmente vi siete svegliati, non avete capito che se fate qualcosa questi ci li portiamo fino alle fine”. E ancora: “Bravo Luca, per fortuna c’è chi ha aperto gli occhi”.>> “Cosa succede ora”., per Enzo Paolo Turchi la brutta notizia dopo l’uscita anticipataÈ stato proprio Luca Calvani ad accendere la luce sul problema. Con lui anche Jessica, Pamela, Giglio e Yulia. Il motivo è stata lita tra glie le urla che hanno invaso casa nelle ore scorse. Urla che hanno attirato ancora più i sospetti degli inquilini su una possibile macchinazione da parte della coppia, a caccia di popolarità e visibilità.