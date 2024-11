Donald si autoassolve

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Che fine faranno i processi contro Trump? Mi pare difficile che possa essere processarlo mentre è presidente degli Stati Uniti.Luana Corsettivia emailGentile lettrice, non sono un estimatore di Trump di cui penso tutto il male possibile, ma mai quanto ne penso di Kamala Harris e del suo mentore Joe Biden. Ciò detto, per onestà intellettuale non si può non convenire con quanto scritto da Federico Rampini sul Corriere della sera quando ha accusato i democratici di aver scatenato su Trump “una ridda di inchieste giudiziarie spesso inconsistenti”. Noi qui lo scrivevamo un anno fa. È inconsistente, direi demenziale, la denuncia della pornodiva Stormy Daniels. Trump è accusato di aver alterato i propri bilanci per nascondere i 130mila dollari dati alla Daniels in cambio del suo silenzio sulla relazione.