Di cosa parlerà Black Panther 3?

È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare di3, il threequel di Ryan Coogler nel suo fiorente angolo del MCU. Tuttavia, ora che sappiamo che Coogler sta scrivendo un ruolo per Denzel Washington, è il momento di rimettere il cappello da teorizzatore, analizzare lo stato attuale della “Saga Multiversale” e analizzare ogni filo sciolto di: Wakanda Forever che potrebbe far pensare alla trama del terzo film.Wakanda è sull’orlo della guerraLe conseguenze di Wakanda Forever hanno stabilito una struttura di potere senza precedenti che darà forma al futuro della nazione. M’Baku ora siede sul trono come Re del Wakanda, mentre Shuri è la Pantera Nera, segnando la prima volta che questi ruoli sono stati separati nel MCU. Anche le Dora Milaje si sono evolute, con l’ascesa di Ayo a Generale.