Dalla Germania | Kim Min-jae e il servizio militare adempierà agli obblighi online

Problema risolto: come rivela la BILD, il difensore del Bayern Monaco Kim Min-jae completerà da remoto la seconda parte del suoobbligatorio, senza incidere quindi sulla sua attività lavorativa. In Corea del Sud tutti gli uomini abili tra i 18 e i 28 anni devono prestarecon le forze armate per 21 mesi, ma sono previste esenzioni e accordi speciali per gli atleti. Ed è il caso di Kim, in grado di adempiereai suoiverso l’Esercito. Un accordo speciale permette all’ex Napoli di prestareper le forze armate da una a due ore a settimana, sotto forma di collegamento video con bambini e ragazzi, che avranno modo di conoscere la vita di un atleta e i sacrifici per costruire una carriera sportiva. Secondo la Bild, Kim aveva già completato la maggior parte del suoobbligatorio prima del suo trasferimento dal Napoli al Bayern nell’estate del 2023.