Romadailynews.it - Cina: funzionario, attrattiva di istruzione nazionale in costante crescita

Pechino, 14 nov – (Xinhua) – L’cinese e’ diventata sempre piu’ attraente per gli studenti internazionali, ha dichiarato oggi uncinese. Chen Dali,del ministero dell’, ha affermato in una conferenza stampa che laha firmato accordi di riconoscimento reciproco per lauree e diplomi con 60 Paesi e regioni, e che studenti provenienti da 195 Paesi e regioni sono venuti inper studiare. Il Paese ha istituito piu’ di 30 laboratori Luban in Asia, Europa e Africa e ha fornito formazione professionale a piu’ di 31.000 persone, ha dichiarato il. Secondo Chen, lasta attuando l’iniziativa per l’invito di 50.000 giovani statunitensi inper programmi di scambio e di studio in un arco di cinque anni. Il Paese sta anche portando avanti un piano per ospitare piu’ di 10.