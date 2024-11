Dilei.it - Burro di Karité, l’ingrediente “mai più senza” di questo inverno. I migliori prodotti da provare

Quando si parla di prendersi cura del nostro corpo, tra i primi nomi a spuntare nella lista dei must daildi Karitè èdubbio uno degli ingredienti più gettonati e presenti in tantissimiper la skincare o per la cura dei capelli. Un ingrediente dalle molteplici proprietà e che viene usato comunemente all’interno di creme, lozioni, shampoo, maschere, ecc. Ma perché è così tanto amato e utilizzato?Cos’è ildiPer prima cosa è bene specificare di cosa si tratta, ovvero di unvegetale che viene estratto dai semi della Vitellaria paradoxa o Butyrospermum parkii, un albero che cresce spontaneamente nelle zone boschive dell’Africa occidentale. Dalle noci della pianta, anche note come noci di Karitè, viene estratta una sostanza cremosa che viene comunemente usata nella cucina tradizionale africana ma anche in ambito cosmetico.