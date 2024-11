Danielebartocciblog.it - Bidone d’Oro Serie A 2023-24: torna il Pallone d’Oro dei flop del calcio

Leggi su Danielebartocciblog.it

Tutto pronto per ildella-2024. Sta perre, più carico che mail, il premio: il riconoscimento satirico e irriverente per eccellenza assegnato al peggior calciatore straniero dell’ultimo campionato diA. Chi vincerà quest’anno l’ambito titolo del? A dicembre gli appassionati, come da tradizione, potranno decretare il vincitore del Premio2024 (ribattezzato negli anni come l’erede del).Nel video sotto la presentazione ufficiale dei membri della giuria, deputati a selezionare i candidati della ‘straordinaria’Ten da votare nel mese di dicembre. La Giuria, presieduta e coordinata da Cristian Vitali, è composta quest’anno da Jacopo Formia, i noti giornalisi Darwin Pastorin, Matteo Politanò, Fabrizio Ponciroli e Ivan Zazzaroni, nonché l’ideatore del presente blog.