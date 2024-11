Rompipallone.it - Belgio-Italia, Spalletti soddisfatto: “Abbiamo fatto vedere chi siamo”

Ultimo aggiornamento 14 Novembre 2024 22:50 di AliceLa nazionale azzurra supera ilper 1 a 0 ed accede ai quarti di finale della Nations League.L’del CT Lucianosupera per 1 a 0 ilgrazie al primo gol con la maglia della nazionale di Sandro Tonali, rientrato in nazionale a seguito della squalifica dovuta al caso calcio scommesse. I tre punti contro la nazionale belga hanno permesso agli azzurri di qualificarsi con una giornata d’anticipo ai quarti di finale di Nations League; inoltre, l’ha la possibilità di chiudere il girone in testa alla classifica, in base al risultato di domenica, quando affronterà la Francia: servirà un punto per completare l’operazione.Una bella prova quella messa in campo dalla nazionalena, che costruisce numerose azioni d’attacco, rendendosi pericolosa più volte ma senza trovare mai il gol del raddoppio.