Movieplayer.it - Beatles '64: il trailer anticipa il documentario Disney+ di Martin Scorsese sui Fab Four

ha diffuso ilufficiale di'64, il nuovosui Fabprodotto daha diffuso ilufficiale di'64, il nuovomusicale suiprodotto da. Il debutto del film è previsto per il 29 novembre. Il video approfondisce il primo viaggio della band in America, offrendo ai fan un assaggio dei filmati mai visti prima, girati dai pionieri delAlbert e David Maysles. Ilcontiene anche un'anteprima delle nuove interviste di Paul McCartney e Ringo Starr. Il filmato è stato restaurato in 4k da Park Road Post in Nuova Zelanda. Ilmusicale è diretto da David Tedeschi. Oltre a, il film è .