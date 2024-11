Lapresse.it - Automotive, Urso: “Bisogna cambiare regole come chiede Draghi”

“Estremamente positivo che tutto il sistema Italia, il parlamento in maniera unanime, i sindacati, le regioni, le associazioni di impresa chiedano unitariamente a Stellantis di scommettere sull’Italia”. Così il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo, a margine del tavolo organizzato dal ministero in cui sono stati ascoltati i rappresentanti di Stellantis, delle sigle sindacali e delle regioni coinvolte. “Le risorse che mettiamo in campo sono chiare e significative. Nel totale 1 miliardo 640 milioni. Prima erano 4,6 miliardi? 4,6 miliardi in 10 anni, mentre qui stiamo parlando di risorse del 2025 e ovviamente anche nel 2026”, chiarisce il ministro in merito al tesoretto messo in campo dal governo per il settore. “Il sistema industriale e automobilistico europeo è al collasso – tuona– e se non modifichiamo le norme contenute nei regolamenti europei nel 2025 ci sarà il tracollo dell’industria dell’auto europea”.