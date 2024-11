Oasport.it - ATP Finals 2024 oggi: calendario 14 novembre, orari partite, tv, streaming

, giovedì 14, ultima giornata di incontri del Round Robin delle ATP Finalrelativa al gruppo “Ilie Nastase“. Si decideranno, infatti, i qualificati alle semifinali di questo raggruppamento, che vede tra i protagonisti Jannik Sinner, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.Sinner va a caccia del terzo successo in altrettanti incontri. Il n.1 del mondo, dopo aver battuto de Minaur e Fritz senza concedere set, sfiderà Medvedev in quella che è una grande Classica del tennis mondiale. Per la sesta volta in stagione i due si incroceranno e il bilancio nelè 4-1 in favore dell’altoatesino. Nell’ultimo incontro, andato in scena nel Masters1000 di Shanghai, la vittoria di Jannik era stata piuttosto netta.La partita del pusterese è prevista non prima delle 20.