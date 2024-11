Oasport.it - ATP Finals 2024, Alexander Zverev: “Volevo giocare alla sera anche l’ultima partita. Sinner e Alcaraz sono i punti di riferimento”

Leggi su Oasport.it

è stato indicato come il principale avversario di Jannikper la conquista delle ATP. Proprio come il giocatore italiano,il tedesco ha vinto entrambe le sue sfide giocate a Torino, battendo all’esordio il russo Andrey Rublev e poi nellata di ieriCasper Ruud.si trova così ad un passo dqualificazione alle semifinali e nelgiornata affronterà Carloscon l’obiettivo di chiuderein prima posizione il girone, evitando probabilmente uno scontro anticipato proprio con.Il numero due del mondo ha commentato così la vittoria su Casper Ruud: “contento della vittoria, forsemigliore di quella ottenuta nel primo match. Non vedo l’ora dicon Carlos venerdì e spero di disputare altre partite poi nel fine settimana.