Abruzzo24ore.tv - Arrestati due giovani con droga e contanti: scoperta pronta per lo spaccio

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Rinvenuti 400 grammi di hashish, pistola scacciacani e 3.500 euro indurante un'operazione congiunta dei carabinieri di Sulmona. Due ventenni, Manuel Valentini, di Sulmona, e Daniele Musai, cittadino albanese, sono statinella notte con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini die possesso di un'arma. L'operazione, condotta dal Nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di Sulmona insieme ai militari della Stazione, si è svolta in via Cappuccini e ha portato a una perquisizione domiciliare che ha rivelato elementi incriminanti. Nel corso del controllo, le forze dell'ordine hanno scoperto circa 400 grammi di hashish, pronti per la vendita, strumenti per il confezionamento dellae una somma di 3.500 euro in, considerata provento dell'attività illecita.